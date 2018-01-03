دبي: سجن ” عُماني ” تحرش بطفل سعودي 3 أشهر

دبي(صدى):

أعلنت محكمة دبي، سجن رجل عُماني لمدة 3 أشهر في حكم غيابي لها؛ بعد تحرشه بطفل سعودي بالقرب من إحدى النوافير الراقصة الشهيرة في دبي.

وكان تعرض طفل سعودي 13 عامًا، للتحرش من قبل رجل عماني 45 عامًا بالقرب من إحدى النوافير الراقصة الشهيرة في دبي؛ مستغلًا الزحام الشديد حول النافورة.

وأكد الطفل أنه حاول تنبيه والدته إلى ذلك؛ لكنها لم تستطع سماعه بسبب ارتفاع أصوات الموسيقى، ولكن حارس الأمن تنبّه لذلك، وقام بإيقاف المتهم وتسليمه إلى الشرطة.