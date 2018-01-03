بالصور.. معتل نفسي يغلق طريقا في مكة ويربك الحركة.. والشرطة تتدخل

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، ضبط شخص معتل نفسي أغلق أحد الطرق في الزاهر ومنع مرور المركبات.

وتواجد رجال الدوريات الأمنية في موقع الحادث بعد تلقي مركز المعلومات الموحدة بلاغًا عن إغلاق الطريق، وتعرضوا لمقاومة بسيطة من قبل الشخص، حيث تهجم على دورية الأمن ومع حضور الدعم استسلم الشخص وجلس أرضًا.

وتمكنت الدوريات الأمنية من السيطرة عليه وإحالته إلى مستشفى الزاهر لتلقي العلاج اللازم.