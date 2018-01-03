بالصور.. معتل نفسي يغلق طريقا في مكة ويربك الحركة.. والشرطة تتدخل
أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، ضبط شخص معتل نفسي أغلق أحد الطرق في الزاهر ومنع مرور المركبات.
وتواجد رجال الدوريات الأمنية في موقع الحادث بعد تلقي مركز المعلومات الموحدة بلاغًا عن إغلاق الطريق، وتعرضوا لمقاومة بسيطة من قبل الشخص، حيث تهجم على دورية الأمن ومع حضور الدعم استسلم الشخص وجلس أرضًا.
وتمكنت الدوريات الأمنية من السيطرة عليه وإحالته إلى مستشفى الزاهر لتلقي العلاج اللازم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
سيف[ عدد التعليقات: 4840 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويشفي كل مسلم مريض.
بنت النور[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويعافيه
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم لا شماته
الله يشفيك ولا يبتلينا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3681 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه
هؤلاء المرضى لهم حق مثلهم مثل اي مواطن
ولابد لابد للدولة ان ترعى حقوقهم
يجب ان يكون لهم دور ايواء ولا يتركون يهيمون في الشوارع