شرطة الجوف تضبط مواطنين بحوزتهم حبوب مخدرة بالقريات

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس أنه أثناء إقامة نقطة ضبط أمني للقوة الخاصة لأمن الطرق ،بمحافظة القريات (مركز الناصفة)، تم تفتيش مركبة بقيادة مواطن يرافقه أخر ( بالعقد الثالث من العمر) .

وقد لوحظ ارتباكهم وعثر على عدد 991 حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة ،( داخل السيارة وفي الإطار الإحتياطي) .

وبناء عليه تم إعداد المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة.