النفط يواصل خسائره وسط مخاوف خفض العرض

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط في آسيا، صباح اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من محاولات خفض العرض المفرط في الأسواق.

وسجل سعر برميل النفط الخفيف ” لايت سويت كرود ” تسليم فبراير المقبل، انخفاضًا بقيمة سنتين مسجلًا 60.35 دولارًا خلال المبادرات الإلكترونية في آسيا.

كما خسر برميل البرنت النفطي المرجعي الأوروبي تسليم مارس المقبل 6 سنتات مسجلًا 66.51 دولارًا.

وكانت المجموعة النفطية ” اينيوس ” أعلنت نهاية الأسبوع الماضي إعادة فتح ” فورتيز ” أنبوب النفط الرئيسي في بحر الشمال البريطاني.