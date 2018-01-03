بالفيديو.. أول ساندوتش كباب يصل للفضاء ويعود للأرض مرة أخرى
انطلق سندوتش كباب في الفضاء على ارتفاع 124 ألف قدم خلال بالون من زيورخ في سويسرا، ثم هبط مرة أخرى إلى الأرض بعد ساعتين.
ويأتي ذلك بعد أن خطط رجل الأعمال ” باسكال ليتهولد ” ثلاثة أشهر لافتتاح مطعم في زيورج الذي يشبه الصاروخ.
وقال إنه وجد أن أفضل طريقة للترويج عن سلسلة المطاعم الجديدة للعالم بإطلاق سندوتش كباب في الفضاء، وهو ما أثار إعجاب الجماهير، حيث شاهدوا مراحل تجمد السندوتش في الفضاء.
وأضاف أن الأمر استغرق ثلاثة أشهر من التخطيط حتى خروج الإعلان، حيث تحولت الفكرة من مضحكة إلى مثيرة للإعجاب.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههه طيب
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههه نريد أرسال سندويش فلافل يصل للفضاء ولا يعود للأرض مرة أخرى حتى يأكل من قبل رواد الفضاء هههههههههه
سيف[ عدد التعليقات: 4840 ] نشر منذ 3 ساعات
دعايه قويه ورائعه وفيها تشويق واثارة .
بنت النور[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 3 ساعات
حامت كبدي من دوخه الراس 😏
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكين مهبول كان الله في عون عقلك عليك
وصدق الله في كتابه الكريم
يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
😅فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتعبتم أنفسكم
محد بيشتري معكم
فكلوا سندويتشاتكم محد يبغاها