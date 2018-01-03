بالفيديو.. أول ساندوتش كباب يصل للفضاء ويعود للأرض مرة أخرى

سويسرا(صدى):

انطلق سندوتش كباب في الفضاء على ارتفاع 124 ألف قدم خلال بالون من زيورخ في سويسرا، ثم هبط مرة أخرى إلى الأرض بعد ساعتين.

ويأتي ذلك بعد أن خطط رجل الأعمال ” باسكال ليتهولد ” ثلاثة أشهر لافتتاح مطعم في زيورج الذي يشبه الصاروخ.

وقال إنه وجد أن أفضل طريقة للترويج عن سلسلة المطاعم الجديدة للعالم بإطلاق سندوتش كباب في الفضاء، وهو ما أثار إعجاب الجماهير، حيث شاهدوا مراحل تجمد السندوتش في الفضاء.

وأضاف أن الأمر استغرق ثلاثة أشهر من التخطيط حتى خروج الإعلان، حيث تحولت الفكرة من مضحكة إلى مثيرة للإعجاب.