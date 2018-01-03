فلسطين ترد على تهديدات ترامب بوقف المساعدات

واشنطن(صدى):

رد مسؤول فلسطيني على تصريحات ترامب الأخيرة بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية لرفضها التفاوض على اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وقال المصدر :”لن نخضع لابتزاز ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية”، حسبما أفادت سكاي نيوز.

كان قد استنكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفض تفاوض فلسطين على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،قائلا: ” نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل”.