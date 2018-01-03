رسالة قوية من زعيم المقاومة الإيرانية لنظام الملالي: ” ضعيف وواهن “

طهران(صدى):

قال محمد محدثين رئيس لجنة شئون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن رسالة الانتفاضة الإيرانية تلخص في كلمة واحدة، هي أن نظام الملالي سيسقط، والشعب عازم على الإطاحة به، مع قواه الحية الممثلة في المقاومة الإيرانية، و منظمة مجاهدي خلق، المصممتين على مواصلة الانتفاضة نحو إسقاط النظام.

وشدد فى بيان له قائلًا: ” لقد ثبت أن هذا النظام ضعيف وواهن للغاية، وهو فى طريقه للزوال، والانتفاضة جرت فى وقت استقدم النظام فيه كل قواه الإجرامية، بدءًا من قوات الحرس، وقوات الباسيج، والمخابرات، وعناصر الأمن المتنكرين، ومختلف مرتزقته، وأفراد الشرطة – للسيطرة على المدن؛ لكى تمنع حصول هذه الانتفاضة، ولكن من حسن الحظ، أن الشعب الإيرانى وخلايا المقاومة وشبكات المقاومة فى أرجاء إيران لم يسمحوا للنظام أن يحقق أطماعه”.