موجة برد قارسة في انتظار شرق الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تسببت موجة البرد القارس القطبية القياسية فى معظم شرق الولايات المتحدة، فى وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإغلاق المدارس فيما حذر خبراء الأرصاد من عاصفة ثلجية قد تضرب بعض المناطق فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعادلت بوسطن رقما قياسيا عمره مئة عام يوم الثلاثاء إذ لم تزد درجات الحرارة عن 6.7 درجة مئوية تحت الصفر لسبعة أيام متتالية، وعلى طول الساحل، عانى الذين يعملون فى العراء من ظروف الصقيع.

وحث المسؤولون الناس فى أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة على إبلاغ الخدمات الاجتماعية إذا رأوا أناسا فى خطر بسبب البرد.