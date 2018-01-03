” الثقافة ” تتعهد بإخضاع مواقع التواصل للائحة النشر الالكتروني

علي القحطاني(صدى):

أكد هاني الغفيلي، المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، أنه قريبًا ستصنف مواقع التواصل الاجتماعي في اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، وذلك بسبب مخالفات التعدي على المصادر الإخبارية لوسائل الإعلام.

وأوضح الغفيلي أنه سيتم التعامل مع مواقع التواصل بصفتها أحد أشكال النشر الإلكتروني التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر.

ولفت المتحدث باسم الثقافة أنه جار تنظيم أشكالها المختلفة، مثل السناب شات، والحسابات الإخبارية الفردية عبر لائحة ستعتمد قريبا.