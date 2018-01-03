جوارديولا: فترة ” البوكسينج داى ” ستقتل اللاعبين

انتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فترة ” البوكسينج داي ” في الدوري الإنجليزي والتي تقام كل عام فى فترة أعياد الميلاد، وذلك لتسببها فى إصابة العديد من اللاعبين.

وقال جوارديولا بعد المباراة: ” فترة أعياد الميلاد ” البوكسينج داى ” سوف تقتل اللاعبين ” ، وذلك بعد إصابة لاعبيه بالإجهاد وخسارة مجهودات مهاجمه البرازيلى جابرييل خيسوس للإصابة.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا جديدا على واتفورد 3-1 بالجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي.