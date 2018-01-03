الهلال الأحمر يباشر حادثتين منفصلتين : وفاة وإصابة سبعة أشخاص اختناقاً .

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة العمليات تلقت على رقم الطوارئ 997 عند الساعة ( 3:24 ص) بلاغاً عن وقوع حالات اختناق بسبب إشعال الفحم ، بحي الصقارين في مدينة عرعر .

واوضح العنزي انه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعة لهيئة الهلال الاحمر السعودي ، مبيناً انه عند وصول الفرقة الاسعافية الاولى الساعة ( 3:28 ص) تبين تعرض خمس أشخاص ( سعوديين الجنسية ) لضيق في التنفس بسبب إشعال الفحم داخل مكان مغلق ، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم ونقلهم الى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة .

وفِي حادثة أخرى : تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً الساعة ( 9:26ص ) عن وقوع حالات اختناق بسبب إشعال نار للتدفئة داخل غرفة مغلقة بحزم الجلاميد .

وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعافية ، وعند وصول الفرقة الساعة ( 9:28ص ) تبين تعرض شخصين ( من الجنسية الباكستانية ) للاختناق ، أدى الى وفاة احدهم ونقل الشخص الأخر عن طريق إسعاف وزارة الصحة للمستشفى وحالته خطيرة .