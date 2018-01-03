الجزائري لخضر بلومي: مستوى “صلاح” يفوق جميع مرشحي جائزة الكاف

قال لخضر بلومي، نجم الكرة الجزائرية المعتزل، إن اللاعب المصري محمد صلاح هو الأجدر بالحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017 من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”.

وأضاف لخضر بلومي: “أتابع محمد صلاح منذ فترة، وهو لاعب موهوب ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا” وفقا لصحية الشروق الجزائرية.

وأضاف نجم الجزائر المعتزل، “مستوى محمد صلاح يفوق كل المرشحين الآخرين، وهو يؤدى حالياً موسماً رائعاً مع ليفربول الإنجليزى بعدما قاد منتخب مصر للصعود إلى مونديال 2018 فى روسيا”.