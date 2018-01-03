آخر 8 صفقات وانتقالات في أندية أوروبا

نواف السالم(صدى):

تتعاقد الأندية الأوروبية، حاليا مع صفقات جديدة، لتعزيز حظوظها فى المنافسة على الألقاب حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما أن فترة الانتقالات الشتوية قد بدأت من 1 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر.

ورصد تقير “مباشر الميركاتو” احدث وأبرز الانتقالات التى تمت بالفعل، وكذلك التى تقترب الأندية الأوروبية من إبرامها.

-هدرسفيلد تاون الإنجليزي يتعاقد مع مدافع موناكو تيرينس كونغولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

– كوتينيو يأمل فى إنهاء صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسبانى سريعا، لكن الصفقة ستكلف خزائن البارسا 130 مليون جنيه إسترليني (جارديان)

– ليستر سيتي حدد مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن النجم الجزائرى رياض محرز بعد أن استعاد تالقه فى الفترة الأخيرة.

– نابولي حدد سعر الظهير الجزائري فوزي غلام للموافقة على رحيله إلى مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. (ديلي ريكورد)

– تشيلسي يأمل فى إقناع المخضرم جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس بالانتقال لملعب “ستامفود بريدج”، بعد أن ألمح إلى رفضه تمديد العقد رفقة البيانكونيري. (سكاى إيطاليا)

– ريال مدريد يصرف النظر عن البلجيكي إدين هازارد، ويقرر وضع الثقة في لاعبه الواعد ماركو أسينسيو (ماركا)

– جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يرغب فى التوقيع مع الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد فى الصيف المقبل (ديلي إكسبريس).

– مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي (صن).