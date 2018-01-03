صورة تجمع قبائل شمال الحجازلإنشاء خط السكة الحديد عام 1908م

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة لتجمع شيوخ قبائل شمال الحجاز في العلا، لإنشاء خط سكة حديد الحجاز عام 1908م.

وشملت الصورة قبائل بني صخر، والفقير، والرولة، وولد علي، والحويطات.

وكانت قد أسست السكة الحديد في فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لخدمة الحجاج المسلمين ،وربط أقاليم الدولة العثمانية و بدأ العمل فيها سنة 1900م وتم افتتاحها سنة 1908م.