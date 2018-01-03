شعار ” البارسا “.. صممه لاعب كتالوني وغيرته السياسة

نواف السالم(صدى):

تم تأسيس نادي برشلونة الإسباني في عام 1899، وكان أول شعار للنادى استمد من شعار مدينة برشلونة إذ كان عبارة عن تاج وأعلاه وخفاش ويحيط به فرع من الشجر، وتم استخدامه منذ عام 1899 حتى عام 1910.

وفى عام 1910، تم إطلاق مسابقة بين أعضاء نادى برشلونة لتصميم الشعار الجديد وكان الفائز هو لاعب الفريق كارلس كومامالا الذى كان أيضا فنانا تشكيليا ليتم الاستقرار على الشعار الذى يرتديه الفريق الكتالونى حتى الآن مع إدخال بعض التغييرات الطفيفة عليه فى السنوات المختلفة. وتم تصميم شعار برشلونة الجديد على شكل وعاء يوجد به فى الربعيين العلويين صليب سانت جورج، وبجانبه خطوط طولية حمراء وصفراء من الشعار الأصلى للمدينة الكتالونية.