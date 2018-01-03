حجازي يقدم أداء جيدا لوست بروميتش أمام وستهام

نواف السالم(صدى):

خسر فريق وست بروميتش ألبيون، والذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازي، أمام نظيره وستهام يونايتد 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك أحمد حجازي من بداية المباراة رفقة وست بروميتش حتى النهاية وقدم أداءا جيدا رغم الخسارة. تقدم وست بروميتش عن طريق جيمس ماكلين بالدقيقة 30 ، وتعادل أندى كارول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 59 ، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدفا قاتلا فى الدقيقة 92 .