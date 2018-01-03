بالفيديو..السفيرالسعودي يحذر من لصوص الفيلل في أندونيسيا

عادل الحربي(صدى):

قال أسامة الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين بأندونيسيا، إنه يجب على السياح السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا البعد وعدم ارتياد فنادق خاصة لأسباب مختلفة، ومنها بالأخص مجمع فيلات ” كوتا بونجا “.

وجاء تحذير السفير جراء العديد من المشكلات التي تواجه السياح السعوديين والزوار، ولأنه وقعت مؤخراً حوادث في هذا المجمع تجعله من المجمعات الموضوعة ضمن القائمة السوداء، مثل التلصص على رواد الفلل وتصوير السياح.

ومن سلبيات المجمع أيضا عدم توافر الخصوصية في فيلاته، فهي مفتوحة على بعضها البعض، جميلة الشكل من الخارج وعادية جداً من داخل الفيلا، وأجواء منطقة المجمع ليست باردة مثل برودة منطقة البونشاك. بالإضافة إلى أن حراسة المجمع هي فقط عند البوابات ولا توجد حراسة خاصة بكل فيلا.