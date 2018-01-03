بالفيديو..السفيرالسعودي يحذر من لصوص الفيلل في أندونيسيا
قال أسامة الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين بأندونيسيا، إنه يجب على السياح السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا البعد وعدم ارتياد فنادق خاصة لأسباب مختلفة، ومنها بالأخص مجمع فيلات ” كوتا بونجا “.
وجاء تحذير السفير جراء العديد من المشكلات التي تواجه السياح السعوديين والزوار، ولأنه وقعت مؤخراً حوادث في هذا المجمع تجعله من المجمعات الموضوعة ضمن القائمة السوداء، مثل التلصص على رواد الفلل وتصوير السياح.
ومن سلبيات المجمع أيضا عدم توافر الخصوصية في فيلاته، فهي مفتوحة على بعضها البعض، جميلة الشكل من الخارج وعادية جداً من داخل الفيلا، وأجواء منطقة المجمع ليست باردة مثل برودة منطقة البونشاك. بالإضافة إلى أن حراسة المجمع هي فقط عند البوابات ولا توجد حراسة خاصة بكل فيلا.
س ا ل م[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة
الظاهر السفير عندة فلل في منطقة ثانية
انت سفير والا فاتح مكتب عقار ب اندونيسيا
سلطان[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 8 دقائق
منطقة كوتا بونقا مااااااااا تنفع للمتزوجين نهـــــائيا ،، اصلا كل امها دعـارة عيني عينك ـ والشباب حقينا تشوفهم هناك مشبوهين ،، واغلب السواقين يفضلوا انك تسكن هناك عشان هو يسكن معاك على حسك ..
ومن جد منطقة كوتا بونقا احر منطقة في بونشاك ..
يوجد فندقين في بونشاك نظيفة وامنه جدا .. انصح بها ..