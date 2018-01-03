أطباء: السفر يقوي المناعة
يعد السفر من أكثر الوسائل التي تجلب السعادة والراحة النفسية، فالأطباء اكتشفوا أن السفر عامل مهم لتقوية المناعة وليس مجرد ترفيه.
فالسفر يساعد على رفع قدرة المناعة على التصدى للبكتيريا والفيروسات، وذلك من خلال إعطاء الجسم فرصة للتفاعل مع جزيئات مختلفة من حوله، والتى تؤدى لخلق الجسم نوعا جديدا من المضادات الحيوية بداخله.
ويعتبر السفر ايضًا وسيلة للقضاء على الروتين والضغوط، فإذا لم تأخذ استراحة من الضغوطات اليومية، تزيد ليدك كمية هرمون الإجهاد الكورتيزول، وهذا يسرع عملية الشيخوخة ويزيد من مستويات السكر فى الدم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6783 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح يخيتي نـــوره . وفي ألسفر سبع فوائد .🌎🏝🌌🏜🌄🗻🌍.
بنت النور[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 1 ساعة
وه اقرب طيارة دام فيها هرمون الكورتيزول😊
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 47 دقيقة
يبدو ان نقابة الاطفاء لها مصلحة مع وكالات السفر والسياحة وخطوط الطيران لذلك اصدرت مثل هذا التحليل الغريب على قولة المثل امسك لي واقطع لك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40954 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب ,,