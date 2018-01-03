أطباء: السفر يقوي المناعة

نورة الشهري(صدى):

يعد السفر من أكثر الوسائل التي تجلب السعادة والراحة النفسية، فالأطباء اكتشفوا أن السفر عامل مهم لتقوية المناعة وليس مجرد ترفيه.

فالسفر يساعد على رفع قدرة المناعة على التصدى للبكتيريا والفيروسات، وذلك من خلال إعطاء الجسم فرصة للتفاعل مع جزيئات مختلفة من حوله، والتى تؤدى لخلق الجسم نوعا جديدا من المضادات الحيوية بداخله.

ويعتبر السفر ايضًا وسيلة للقضاء على الروتين والضغوط، فإذا لم تأخذ استراحة من الضغوطات اليومية، تزيد ليدك كمية هرمون الإجهاد الكورتيزول، وهذا يسرع عملية الشيخوخة ويزيد من مستويات السكر فى الدم.