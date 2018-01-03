النوفل يعلق على إقالة الأمير فيصل بن تركي

علق الإعلامي طارق النوفل على إقالة رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، قائلا: كان يجب على الأمير فيصل أن يرحل بعد دوري 2014 ، مهاجما رئيس نادي النصر المقال: الأشياء الإيجابية للأمير فيصل و إدارته لا تذكر بعد دوري 2014.

ولفت النوفل إلى أن الأندية تعاني من مشاكل مالية إذا ما استثنينا “الهلال” من الأندية، محذرا نادي الأهلي:” لو لم يتراجع الأهلي عن السياسة القديمة سيجد نفسه مثل مصير نادي النصر”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية وجه بإقالة وحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يرأسه الأمير فيصل بن تركي وتكليف سلمان المالك رئيسًا للنادي.