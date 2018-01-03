قطر تمنع أحد المواطنين من السفر للعلاج بدون سبب

الدوحة(صدى):

نشر المعارض القطري، خالد الهيل، فيديو للشيخ سعود بن خليفة آل ثاني ، الذي تمنعه سلطات تميم من السفر منذ أبريل 2016 وحتى اليوم بدون سبب، وهو يناشد السلطات القطرية بالسماح له بالسفر لتلقي العلاج قبل ان تدهور حالته الصحية.

وقال الهيل في تغريدة له عبر “تويتر”: “الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى ممنوع من السفر ومحروم من العلاج وعليه قيد أمنى بأمر من عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء، أحمل تنظيم الحمدين المسئولية الكاملة عن تدهور صحة الشيخ وحرمانه من أبسط حق وهو العلاج وما عليه أى قضية جنائية فقط تشبيح من تنظيم الحمدين”.