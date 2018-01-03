ترامب يهدد فلسطين عبر تويتر
استنكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، رفض تفاوض فلسطين على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وهدد ترامب بوقف المساعدات للسلطات الفلسطينية، قائلًا في تغريدة له عبر “تويتر” : “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل”.
واستكمل: ” طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 50 دقيقة
احلم ان القدس تكون عاصمة اليهود يبدوا انك لم تتعلم من دروس الماظي شي مثل الدنمارك خل مكدونا وبيتزا هت وكنتاكي والمنتاجات الأمريكيه تنفعك ذالك الوقت اذا قاطعوها اليهود تخلصوا الغرب منهم ورموهم في فلسطين ذالك الوقت ايام انهيار الدوله العثمانية ليس حبا فيهم إنما بسبب حبهم امتلاك الشي في النهايه هم مغضوب عليهم وين ماراحوا احسن شي يسلموا أو ينتضروا اعوامهم الغابرة القادمه