ترامب يهدد فلسطين عبر تويتر

واشنطن(صدى):

استنكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، رفض تفاوض فلسطين على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهدد ترامب بوقف المساعدات للسلطات الفلسطينية، قائلًا في تغريدة له عبر “تويتر” : “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل”.

واستكمل: ” طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.