علا الفارس تشعل “إنستجرام” وهي تحتضن هذا الشاب!

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، صورة برفقة شقيقها رائد، خلال تواجدها في اسبانيا.

وعلقت الإعلامية على الصورة: ممتنّة.. عندما أكون بين أحضانك، أشعر بالأمان.. الأمان وكأنّ لا شيء سيلمسني.. الأمان وكأنّ أحداً غير قادر على إيذائي وجرحي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع ووصفوا شقيق “علا الفارس” بالشاب الوسيم.

يذكر أن الفارس أوقفت عن العمل في قناة “MBC” بعد نشرها تغريدة علقت من خلالها على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتبرت مسيئة للسعودية، وعادت بعد عدة أيام فيما تم استبدالها بعد ذلك بزميلتها سارة عبد العزيز .