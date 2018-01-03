علا الفارس تشعل “إنستجرام” وهي تحتضن هذا الشاب!
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، صورة برفقة شقيقها رائد، خلال تواجدها في اسبانيا.
وعلقت الإعلامية على الصورة: ممتنّة.. عندما أكون بين أحضانك، أشعر بالأمان.. الأمان وكأنّ لا شيء سيلمسني.. الأمان وكأنّ أحداً غير قادر على إيذائي وجرحي”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع ووصفوا شقيق “علا الفارس” بالشاب الوسيم.
يذكر أن الفارس أوقفت عن العمل في قناة “MBC” بعد نشرها تغريدة علقت من خلالها على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتبرت مسيئة للسعودية، وعادت بعد عدة أيام فيما تم استبدالها بعد ذلك بزميلتها سارة عبد العزيز .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل يجوز للشاب الرافع ان يحتضن أخته الشابه .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
ارجوا افادتي
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 2 ساعتين
…………………….الشاب اليافع……………….
أمل الحربي[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 52 دقيقة
اي وسامه !!!!
أسد بن غضنفر بن سبع[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 6 دقائق
ليتك بس سكتي يالفاغره تنتقدي شعب وهو الوحيد الي خسر بسبب القضيه الفلسطينيه احد ملوكه خذي صاموله غير الي في أصبعك هذه الي مايفكها غير مفتاح عجل انتي عايشه بوهم عشان فقدتي وضيفتك بقناة الام بي سي بسبب سخافة لسانك وفكرك المعوج حزنانه يا قاندو