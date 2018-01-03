نرصد البرامج التي نفذها “تنمية مكة” خلال الربع الأول من العام الهجري

نايف السالم(صدى):

اشتملت البرامج التي نفذها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة،والتابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري ، على موضوعات مختلفة تتماشى مع احتياجات المجتمع المكي، كما ساهم في حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، لمنسوبي المركز، بالتعاون مع الشؤون الصحية.

واشتملت البرامج التدريبية على العديد من الموضوعات المختلفة ،منها برنامج مهارات الاستقرار الأسري، وبرنامج مهارات التفكير الإبداعي ،ودورة المكياج، و برنامج العب وتعلم.

ومن الأيام العالمية التي قام المركز بتفعيلها: “الاحتفال باليوم الوطني السعودي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، اليوم العالمي للسكري ،اليوم العالمي للتطوع”.

كما قام المركز بتدريب طلاب وطالبات جامعة أم القرى قسم الخدمة الاجتماعية، في الفصل الدراسي الأول، على سير العمل في أقسام المركز ،وأيضاً إرسالهم للجمعيات واللجان الأهلية للاطلاع على العمل ميدانياً.