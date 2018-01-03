نظام المواليد يقضي على طموح قطر في استغلال اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن محاولات جديدة لرئيس لجنة الفرجان لكرة القدم ناصر المانع ، لنقل اللاعبين المواليد إلى قطر من خلال إغرائهم بالجواز القطري، الأمر الذي لم يلق تجاوبا من اللاعبين مفضلين البقاء في المملكة، حيث قطع نظام المواليد آمال قطر في خطف المواهب الرياضية المميزة.

وبذلك قضى نظام المواليد الذي أقره رئيس هيئة الرياضة، تركي آل شيخ، على الطموح القطرية لضم مواليد المملكة واستغلالهم ماديًا، وذلك بعد سماحه بالتسجيل مع الأندية المحترفة في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة وتمثيل المنتخب الوطني الأول.