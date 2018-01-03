مساعد مدير تعليم الشمالية يتفقد سير الاختبارات

خالد الضبيبي(صدى):

تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم منطقة الحدود الشمالية عباس صالح العنزي اليوم سير الاختبارات في مدارس المنطقة ، كما تفقد مدير الإشراف بتعليم الشمالية محمد داوود العطيوي سير الاختبارات في عدد مدارس عرعر.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الحدود الشمالية خالد هادي العنزي، جاهزية جميع مدارس المنطقة والقاعات للاختبارات، مشيراً إلى تكليف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومكاتب التعليم في القطاعات التابعة للإدارة للإشراف على سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع ، مبيناً أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية انتظموا في اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام .