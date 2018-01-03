انضمام6 دول رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي

واشنطن(صدى):

انضمت ست دول رسمياً اليوم إلى مجلس الأمن الدولي كاعضاء غير دائمين .

وقال سفير كازاخستان لدى الامم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يناير في تصريح صحفي : إن السلام والامن ليسا سهلي المنال ، وذلك خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على طلبه في مقر الامم المتحدة “ستتاح لكم فرصة فعلية لاحداث الفرق .

وأضاف أن دولة ست انضمت للمجلس رسمياً هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا ، مبيناً أن سفراء الدول الست هم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا قاموا بوضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات .

الجدير بالذكر أن الدول الست التي غادرت مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر وهي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.