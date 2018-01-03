حقيقة طلب مصر باستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

القاهرة(صدى):

رد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، على ماتردد حول تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، نافيًا صحة الخبر، مطالبًا بتحري الدقة فيما تنشره وسائل الإعلام.

وأكدت الخارجية المصرية، أن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمى للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح فى أقرب فرصة ممكنة.