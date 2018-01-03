محاولات قطرية لتجنيس السوريين

الدوحه (صدى):

أفادت مصادر بصدور توجيهات قطرية جديدة بتجنيس اليمنيين والسوريين وعدد من أبناء الدول العربية الأخرى، في محاولة لإحداث خلل في التركيبة السكانية والاجتماعية والسياسية.

وترجع محاولات قطر في التجنيس منذ استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022 سعت الجهات المسؤولة لتجنيس أكبر عدد ممكن في الفريق الوطني، من 12 دولة.

و في شهر أغسطس 2017م أثارت قطر جدلاً كبيرًا بمنح قرارالإقامة الدائمة، لغير القطريين، كما أنها تستمر بإغراء أبناء الدول المجاورة من خلال منحهم بعض الامتيازات المادية والاجتماعية، متجاهلة ما تسببه من تحول خطير في الديموغرافية السكانية.