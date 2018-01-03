في أول زيارة رسمية..الرياض تستقبل الرئيس القبرصي

علي القحطاني(صدى):

استقبل مطار الملك خالد الدولي، الثلاثاء، الرئيس القبرصي ” نيكوس أناستاسيادس ” ،في زيارة رسمية أولى للرياض، سعيًا للتعاون بين البلدين من اجل استقرار المنطقة.

وكان في استقبال الرئيس القبرصي، كلا من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان وقبرص عصام بيت المال، وسفير قبرص لدى السعودية نيوكس بانايي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي.