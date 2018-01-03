مطالبات بفرض الرقابة على محطات الوقود

عادل الحربي(صدى):

بالرغم من ترتيب المملكة من حيث الأرخص سعرًا للوقود بعد فرض الزيادة ، إلا أن ذلك لم يمنع من تلاعب بعض محطات الوقود بالأسعار، الأمر الذي أثار غضب المواطنين ليطالبوا بضرورة فرض المزيد من الرقابة عليهم.

فيما أكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن بيع البنزين، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وفي نفس السياق رأى بعض النواب بمجلس الشورى أن اعتبار المملكة من أقل دول العالم في تطبيق القيمة المضافة يمكنها من فرض زيادة جديدة في أسعار خدمات أخرى بالمستقبل.

و يأتي تطبيق القيمة المضافة تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي في شأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وبحسب الاحصائيات فأسعار بنزين 95 في السعودية بعد الزيادة، تصبح الـ14 عالميا بين أرخص دول العالم، بسعر 2.04 ريال (0.54 دولار.