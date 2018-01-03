المعارضة الإيرانية: أكبر سجون طهران أمتلأ بالمعتقلين

طهران(صدى):

أكد مصادر بالمعارضة الإيرانية، أن سجن ” إيفين ” الذى يعد من أكبر السجون الإيرانية، قد امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام الديكتاتورى الحاكم فى طهران.

وأكدت المعارضة، إنه فى الوقت الذى يستعد فيه الإيرانيون للخروج بأعداد أكبر إلى الشوارع فى العاصمة طهران وأغلب المحافظات، فى سادس أيام الانتفاضة الشعبية ضد الملالى، تتزايد حملة الاعتقالات مع تزايد أعداد القتلى التى تخطت الـ 30 قتيلا حتى الآن.

وأوضحت المعارضة، أن السلطات الإيرانية نقلت 423 معتقلا أثناء الاحتجاجات إلى معسكر ” 2000 ” التابع لاستخبارات الحرس الثورى الذى يتولى التحقيق مع المعتقلين.

وكانت السلطات قد أعلنت عن اعتقال حوالى 100 شخص من مدينة أراك بمحافظة مركزى، بتهمة المشاركة فى اقتحام مراكز حكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون.