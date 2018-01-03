خطأ فادح يوقع ” العذبة ” في مصيدة تعنيف الديوان الأميري القطري

طلال الضوي(صدى):

عنف الديوان الأميري القطري اليوم الثلاثاء ، رئيس تحرير إحدى الصحف القطرية لنشره خبر باختراق ” حساب المواطن ” ، وهو ما أثار الشكوك حول تورط قراصنة الإنترنت القطريين في استهداف المملكة .

ووفقًا لما كشفته مصادر إعلامية مطلعة ، فقد حاول رئيس تحرير صحيفة ” العرب ” القطرية الذي تم تعنيفه والذي يدعى عبدالله العذبة أن يبرئ صحيفته من هذا الخبر ، حيث قام بحذفه مسرعًا ، ليلقي المسؤولية على عاتق المحررين العاملين معه ، ليبلغ الديوان الأميري أنه سيجري تحقيق موسع في الأمر .

ولم يكتف ” العذبة ” بهذا القدر ، حيث حذف الرابط من موقع الصحيفة على الإنترنت ، في محاولة منه لإقناع المسؤولين أن صحيفته تعرضت للاختراق من قبل مجهولين دسوا الخبر دون علم منه بغرض الإساءة لقطر .

إلا أن مصادر مطلعة ، أكدت أن ” العذبة ” هو المسؤول الأول والأخير عن نشر الخبر على الموقع ، لأن ما ينشر يتطلب في البداية موافقته الشخصية .

كانت فكرة تعرض الحساب للاختراق محاولة ضمن الاقتراحات المتوفرة للتغطية على الأمر وطي الملف الذي يمس الدويلة ، حيث سعى رئيس تحرير الصحيفة للتنصل من الخبر من خلال حسابه على موقع التدوينات ” تويتر ” ، والذي حاول خلاله أن يقنع الآخرين بفكرة أن الهاكرز لم يلتزم بخط الصحيفة المتعارف عليه وهو ما يؤكد عدم علاقته بالخبر ، وهو ما كرره فيما نشر بصحيفته .