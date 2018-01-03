انتحار 16 جنديًا بالجيش الإسرائيلي

القدس(صدى):

كشفت إحصائية لجيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد جنود الاحتلال المنتحرين في العام الماضي، إلى أعلى مستوى منذ 2011.

وكانت إدارة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي، قد نشرت أن 16 جنديًا انتحروا في 2017، في سننتهم الأولى من الخدمة العسكرية الإلزامية التي تتواصل 3 أعوام.

وتظهر الأرقام وفقاً لجيش الاحتلال، أن 55 جندياً لقوا مصرعهم فى العام الماضي، 16 منهم انتحاراً، و12 في حوادث طرقات، و9 في حوادث تدريب، و9 نتيجة أمراض طبية، و9 في حوادث أخرى مختلفة.