الولادة المبكرة تزيد المغذيات في حليب الأمهات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت نتائج دراسة جديدة، أن حليب الأمهات اللاتي أنجبن أطفالهن قبل الأسبوع الـ 37 من الحمل يحتوي على مغذيات أكثر، سواء من ناحية البروتين أو الدهون أو الكربوهيدرات.

ويعتقد الباحثون أن حليب الأم في هذه الحالة يحاول تعويض الرضيع عن المغذيات التي لم يحصل عليها نتيجة عدم استمرار الحمل فترة كاملة.

وأضاف الباحثون أن الأم التي تلد في الأسبوع الـ 25 تختلف تركيبة حليبها لبضعة أسابيع، وغالبًا ما تعود تركيبة الحليب مع الأسبوع الـ 30 في هذه الحالة لتتشابه مع من أكلمت الحمل وكانت دراسات سابقة قد وجدت اختلافاً في تركيبة حليب الأمهات اللاتي أنجبن بعد فترة حمل غير كاملة عن نظيراتهن اللاتي أكملن فترة الحمل.

وفسر الباحثون الظاهرة بأن جسم الأم يحاول تعويض نقص النمو لدى الطفل، وخاصة نقص البكتريا الصديقة في القولون.