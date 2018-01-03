الاتحاد السعودي يعلن شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء، عن شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين، في أندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الأمير فيصل بن فهد لدوري الدرجة الأولى.

وذكر الاتحاد، أن يكون اللاعب من مواليد المملكة، وأن يتم إرفاق صورة مصادق عليها من النادي من شهادة ميلاد اللاعب أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ ميلاد اللاعب، وأن يكون لدى اللاعب إقامة نظامية سارية يستثنى من ذلك مواطني دول التعاون الخليجي، وإرفاق صورة مصادق عليها من النادي من جواز سفر اللاعب إن وجد.

كما شملت الشروط أنه يجب أن يتطابق تاريخ ميلاد اللاعب في شهادة الميلاد مع تاريخ ميلاده في الإقامة وجواز السفر، وأن يكون اللاعب مسجلا في نادٍ خارجي أو اتحاد آخر مع تقديم اللاعب تعهد بذلك، وألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب، وأن تتوافر في اللاعب الشروط المطلوب توافرها في اللاعب السعودي المحترف المنصوص عليها في المادة التاسعة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم باستثناء شرط المؤهل الدراسي.

وأضاف الاتحاد، أنه سيتم الموافقة على السماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل لاعب محترف واحد كلاعب سابع ضمن لاعبي الفريق الأول وذلك ابتدءا من فترة التسجيل الثانية في الموسم الحالي، مبيناً أنه سيتم السماح لأندية دوري الأمير فيصل بتسجيل لاعب ثانٍ ذلك ابتداء من فترة التسجيل الثانية في الموسم الحالي.