إصابة 16 شخصًا في حريق مبني بـ ” نيويورك ” الأمريكية

نيويورك(صدى):

أصيب 16 شخصاً على الأقل من بينهم تسعة أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى مكون من أربعة طوابق بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسئول أمريكي، أن الحريق اندلع بمحل للأثاث بالدور الأول من المبنى، مضيفاً أنه لا توجد إصابات خطيرة، فيما توجه 200 رجل إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 15 آخرين، نتيجة اندلاع حريق بمبنى سكني من 5 طوابق بمدينة نيويورك الأمريكية.