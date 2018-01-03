” العمري ” يوضح سبب إنشاء شركة ” ثقة ” لخدمات الأعمال

عادل الحربي(صدى):

قال بدري العمري، الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بشركة ثقة الحكومة، إن سبب إنشاء شركة ” ثقة ” لخدمات الأعمال، جاء لتعطش الحكومة، وكانت بحاجة للإنطلاق في ظل وجود الوزارات، كان لابد من عامل مساعد يزيد من الديناميكية، ويستعجل في استخراج الخدمات بشكل أكبر.

وأضاف ” العمري ” ، خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” للإعلامي علي العلياني، والمذاع على فضائية ” ام بي سي ” ، أنه كان هناك حاجة ماسة لفتح القطاع الخاص للمستثمر، وأن يدخل بمبالغ كبيرة، وبالتالي يرجع بعائد سريع.

وأشار الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بشركة ثقة الحكومة، إلى أن وجود هذه الشركات خلقت فرصة لرجال الأعمال الذي كان من الصعب الحصول عليها في الشركات الحكومية.