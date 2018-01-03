الإمارات تتأهل لنهائي ” خليجي 23 ” بركلات الترجيح

ماجد محمد(صدى):

فاز مساء اليوم الثلاثاء، منتخب الإمارات على منتخب العراق بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي كأس الخليج.

وانتهى شوطي المباراة الأصليين والإضافيين بالتعادل بدون أهداف، ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الإمارات 4 /2.

وخلال ركلات الترجيح أحرز لمنتخب الإمارات على مبخوت وعمر عبدالرحمن وخميس إسماعيل ومحمد برغش.. بينما أهدر العراق ركلتي جزاء عن طريق اللاعبين علاء عيد وهمام طارق.