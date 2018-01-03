اختبار الإنجليزي يعجل بولاده طالبة و المعلمات يحتفلن بطفلتها

سعيد العجل(صدى):

فاجأ مخاض الولادة طالبة الصف الأول ثانوي في الثانوية الخامسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة بمكة المكرمة ” زهور ” التي كانت تؤدي اختبار مادة اللغة الانجليزية حيث أنهت إجاباته قبل أن تسمع صرخات طفلتها ” زينب ” التي فتحت عينيها للدنيا لترى حولها قائدة المدرسة والمعلمات وهن متحلقات حول والدتها الطالبة في حادثة نادرة التكرار .

ووفقا لقائدة المدرسة رقية هوساوي أن الطالبة ” زهور ” وهي طالبة انتساب حضرت باكرا ولم يلحظ عليها أي بوادر من الآلام وبعدما بدأ الاختبار وأثناء إجابتها عليه شعرت بشيء من التعب لكنها قررت إكمال اختبارها وسلمت الورقة وكانت تشعر بتعب فتدخلت المرشدة الطلابية حنان الحربي لمساعدتها على الاسترخاء قليلا خارج قاعة الاختبار لكن المخاض كان سريعا فحضرت الأستاذة سالمة الشهري والعاملة خالة حليمة اللتان كانتا سيدتا الموقف حيث شرعتا بمساعدتها على إتمام الولادة ريثما وصل فريق الهلال الأحمر وولي أمرها .

وأبانت القائدة الهوساوي أن الولادة تمت قبل وصول الهلال الأحمر حيث نجح فريق النساء الذي تدخل من منسوبات المدرسة في إتمام الولادة بنجاح فتحت الطفلة زينب بعدها عينيها داخل المدرسة ثم نقلت بالهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحة الأم والمولودة فيما لم تؤثر الحالة على سير الاختبارات ولم يشعرن الطالبات بالحدث الا بعد انتهاء فترة الاختبارات فتعالت زغاريد الفرح والتهاني وذلك بفضل الله ثم بتعاون الزميلات فيما شكرت أسرة الطالبة زهور إدارة المدرسة على حسن إدارة الموقف وقرروا اختيار اسم زينب للمولودة.