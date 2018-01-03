دراسة: الرياضة تساعد في الاقلاع عن التدخين

متابعات(صدى):

اكتشفت دراسة حديثة، أن ممارسة الرياضة تساعد في الاقلاع عن التدخين، حيث أجريت الدراسة على مجموعة من الفئران، تناولوا كمية من النيكوتين لمدة 14 يوماً ثم أخضعهم إلى واحد من ثلاثة تمارين رياضية تراوحت بين 24 ساعة في اليوم، وساعتين في اليوم، أو عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق.

وتبين بعد الملاحظة أن الفئة الاولى من الفئران شهدت تراجع كبير في نسبة النيكوتين، مقارنة بالمجموعة التي مارسة المشي على الآلة لمدة ساعتين.

وتمكن الباحثون من رؤية زيادة في نشاط نوع من مستقبلات الدماغ للنيكوتين، ما ساعد في تحصين هذه المنطقة من الدماغ المرتبطة بإدمان النيكوتين.

وشدد فريق العمل على أن هذه النتائج تدعم من يريد الاقلاع عن التدخين، مؤكدين على فوائد التمارين الرياضية ليس فقط على البنية الجسدية والرشاقة إنما لدورها الفعال في الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.