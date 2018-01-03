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فيديو نادر يوضح رد فعل الملك فيصل على قرار تقسيم فلسطين

فيديو نادر يوضح رد فعل الملك فيصل على قرار تقسيم فلسطين
نايف السالم(صدى):

في لقطة نادرة ، ظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، والذي كان وزيرًا للخارجية في هذا الوقت ، خلال مقطع فيديو وهو يرفض قرار التصويت على قرار تقسيم فلسطين عام 1947 .

وعلق الملك فيصل خلال المقطع بعد رفض المملكة قرار التقسيم قائلًا ” لقد شعرنا كما يشعر غيرنا بما قامت به بعض الدول الكبرى بالضغط على أعضاء هذه المنضدة للتصويت إلى جانب التقسيم ” .

يذكر أن هذا القرار تبعه تكوين جيش لإنقاذ فلسطين شاركت فيه المملكة ، لمحاربة الصهاينة وتحرير الدولة العربية من الاحتلال عام 1948 .


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