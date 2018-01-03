فيديو نادر يوضح رد فعل الملك فيصل على قرار تقسيم فلسطين
في لقطة نادرة ، ظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، والذي كان وزيرًا للخارجية في هذا الوقت ، خلال مقطع فيديو وهو يرفض قرار التصويت على قرار تقسيم فلسطين عام 1947 .
وعلق الملك فيصل خلال المقطع بعد رفض المملكة قرار التقسيم قائلًا ” لقد شعرنا كما يشعر غيرنا بما قامت به بعض الدول الكبرى بالضغط على أعضاء هذه المنضدة للتصويت إلى جانب التقسيم ” .
يذكر أن هذا القرار تبعه تكوين جيش لإنقاذ فلسطين شاركت فيه المملكة ، لمحاربة الصهاينة وتحرير الدولة العربية من الاحتلال عام 1948 .
📽 فيديو نادر
ماذا كانت ردة فعل الملك فيصل (وزير الخارجية آنذاك) بعد التصويت على قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، وماذا قال؟
بعد ذلك القرار تم تكوين جيش إنقاذ فلسطين الذي شاركت فيه السعودية، والذي حارب الصهاينة عام 1948م.
السعودية كانت ولا زالت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/ywmsjlPk3b
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) January 2, 2018
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 31 دقيقة
رحم الله الملك فيصل