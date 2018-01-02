وزير خارجية فرنسا يؤجل زيارته لطهران

باريس(صدى):

أجل وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، زيارته إلى طهران بعد اتصال مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا قلقة من عدد الضحايا والمعتقلين في إيران رافضا تأكيد أن وزير الخارجية سيزور طهران هذا الأسبوع.

وقال المتحدث فى بيان اليوم الثلاثاء، بينما زاد عدد قتلى المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية ” حق الاحتجاج من الحقوق الأساسية ” .

وسئل عما إذا كان وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيقوم بزيارة مقررة إلى طهران فقال المتحدث إنه ليس لديه معلومات فى هذه المرحلة.