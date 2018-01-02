محمد العويس يغيب عن الأهلي 3 مباريات

نواف السالم(صدى):

يسافر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي، محمد العويس ، يوم غدٍ الأربعاء، إلى ألمانيا من أجل الدخول في برنامج إعدادي سيستمر لمدة أسبوعين، للعمل على الارتقاء بالمستوى البدني والفني لحارس مرمى المنتخب السعودي؛ وذلك استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولن يُشارك محمد العويس في 3 مباريات للنادي الأهلي، الأولى أمام فريق الشعلة في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين، بالإضافة إلى مباراتي الباطن والرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتكفل الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، بمعسكرات لاعبي الأخضر في أوروبا، حيث أنهى نجما المنتخب السعودي أحمد الفريدي وفهد المولد، برنامجيهما التدريبي في نادي مانشستر يونايتد.