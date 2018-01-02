تطبيق جديد يراقب أداء بطارية الهاتف

متابعات(صدى):

تختلف سرعة استهلاك وأداء البطارية من هاتف لآخر ومن مستخدم لآخر، ما يجعل عملية مراقبة البطارية شيئاً لابد منه.

ويعتبر تطبيق Battery Health 3 المخصص لأجهزة ماك أداة مراقبة للبطارية، يقدم تحليل مفصل وعميق لاستهلاك البطارية على أجهزة ماك وآي فون وآي باد.

ويقدم التطبيق إحصائيات دقيقة وموسعة حول البطارية بما فيها، مستوى الطاقة، وضع البطارية، درجة الحرارة، القدرة وغيرها.

ويتيح التطبيق إمكانية مزامنة أجهزة آي فون وآي باد لمراقبة أداة البطارية، حيث تفيدك هذه الإحصاءات بمعرفة سبب ضعف أداء جهازك إن كان من أداء البطارية أم لا.

ويذكر أن التطبيق يتوافر لمستخدمي أجهزة ماك بسعر 12 دولار، مع إمكانية تجربته مجاناً لمدة 3 أيام.