مرور الحدود الشمالية تنفذ خطتها بالتزامن مع فترة الاختبارات

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية الخطة المرورية بالتزامن مع فترة الاختبارات لطلاب وطالبات التعليم العام .

وأوضح مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مشبب القحطاني أن الخطة أعدت لتسهيل الحركة المرورية وتنظيم دخول الطلبة إلى المدارس ، بالإضافة إلى دوريات لرصد وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرض الطلاب للخطر .

وأشار إلى أنه تم توزيع مايقارب 25دورية بمدينة عرعر توزعت حسب الخطة الأمنية المشتركة مع بقيت القطاعات الامنية بالمنطقة، لافتاً النظر إلى أنه لم تسجل حوادث في اليوم الأول ، مؤكداً أن الخطة مستمرة حتي انتهاء فترة الاختبارات .