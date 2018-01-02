روسيا تفتح تحقيقًا بشأن ممرضة تسخر من المرضى وتهين الأموات

موسكو(صدى):

خضعت ممرضة روسية للتحقيق اليوم الثلاثاء ، بعدما قامت بإهانة مرضاها بنشر صورهم وهم بحاجة للعناية بشكل ساخر ، حيث قامت آنا كيم بنشر صور لاأخلاقية ومسيئة لمرضى مسنين يحتاجون لعناية خاصة ، بالإضافة إلى صورة مع مريض لقي حتفه في مشهد ينم عن تجرد الإنسانية .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، قال الممرضة التي تعمل بمستشفى بجزيرة سخالين الروسية ، أن الاطباء لا يساعدون سوى الأشخاص الذين يريدون المساعدة ، فيما علقت على صورة قائلة ” بعض المرضى قد يفقدون عقولهم.. ولكننا نربطهم إلى أسِرَّتهم.. هذه هي الحياة ” .