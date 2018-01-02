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بالصور.. البساطة والأصالة يجتمعان في جدة عام 1980

بالصور.. البساطة والأصالة يجتمعان في جدة عام 1980
نورة الشهري(صدى):

عندما نتحدث عن البساطة والجمال في الوقت نفسه ، فإننا نتحدث عن الزمن الماضي الذي عاصره أجدادنا .

وبلفتة تبعث في النفوس الحنين إلى هذا الماضي ، نشر حساب يهتم بتاريخ المملكة العريق عبر ” تويتر ” ، صورًا لمدينة جدة والتغييرات التي كانت عليها عام 1980 .

 


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