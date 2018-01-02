بالصور.. البساطة والأصالة يجتمعان في جدة عام 1980
عندما نتحدث عن البساطة والجمال في الوقت نفسه ، فإننا نتحدث عن الزمن الماضي الذي عاصره أجدادنا .
وبلفتة تبعث في النفوس الحنين إلى هذا الماضي ، نشر حساب يهتم بتاريخ المملكة العريق عبر ” تويتر ” ، صورًا لمدينة جدة والتغييرات التي كانت عليها عام 1980 .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40948 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا ليت الزمن يرجع
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحبي للبساطه والله☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15810 ] نشر منذ 55 دقيقة
يالله 😍
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 38 دقيقة
زمن الطيبين