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حساب المواطن: قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة

حساب المواطن: قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة
نايف السالم(صدى):

قال الحساب الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الدعم التي يقدمها حساب المواطن للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها و أعمارهم.

وكان أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، أن نحو 700 ألف أسرة زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية؛ الارتفاع بأسعار ” الوقود ” و ” الكهرباء ” ،وجزء من ” ضريبة القيمة المضافة ” المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.

وسيقوم البرنامج بالتعويض عن أي إصلاحات مالية أخرى عبر مراجعة دورية كل 3 أشهر للتغير في دخل الأسر المستحقة للدعم، ومعدل استهلاكها ومدى تأثرها من الإصلاحات الاقتصادية الحالية أو المقبلة، من أجل إيداع المقابل المالي في العاشر من كل شهر ميلادي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين

عطيتو منا واخذتو دبلوها

الله يدبلها ع روسكم

[ عدد التعليقات: 2114 ] نشر منذ 1 ساعة

…………

كيف تقولون إن قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة !!!!!

والله العظيم اعرف أسرة مكونة من 4 افراد ماعندها أي دخل سوى مخصص الضمان الإجتماعي

وهو 2321 ريال وصُرِف لها دعم من حساب المواطن فقط 879 ريال .

بينما هناك أسرة بنفس المكون تمامآ ولكن دخل الأسرة هو ما يقارب 10000 ريال وصُرِف لها

دعم من حساب المواطن نفس المبلغ الذي صرف لتلك الأسرة المسجلة في الضمان وهو 879 ريال

فكيف يدعي مسؤولون حساب المواطن بأن قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل

الشهري للأسرة ……….

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