حساب المواطن: قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة

نايف السالم(صدى):

قال الحساب الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الدعم التي يقدمها حساب المواطن للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها و أعمارهم.

وكان أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، أن نحو 700 ألف أسرة زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية؛ الارتفاع بأسعار ” الوقود ” و ” الكهرباء ” ،وجزء من ” ضريبة القيمة المضافة ” المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.

وسيقوم البرنامج بالتعويض عن أي إصلاحات مالية أخرى عبر مراجعة دورية كل 3 أشهر للتغير في دخل الأسر المستحقة للدعم، ومعدل استهلاكها ومدى تأثرها من الإصلاحات الاقتصادية الحالية أو المقبلة، من أجل إيداع المقابل المالي في العاشر من كل شهر ميلادي.