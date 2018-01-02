بالصور.. توزيع 95 كسوة شتاء على الوافدين بسجون الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

بحضور مدير سجون منطقة الباحة سعادة العقيد/ معيض بن احمد القحطاني ورئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة وتجسيدآ للوفاء وللتعاون على البر والتقوى وتفعيلآ للشراكة المجتمعية نفذالمكتب التعاوني برنامج( كسوة الشتاء) بتوزيع خمسة وتسعين كسوة على الوافدين في إدارة الوافدين بسجون منطقة الباحة مما كان له الأثر الفعال في نفوس الوافدين المستفيدين من البرنامج وألقى رئيس المكتب التعاوني بالباحة فضيلة الشيخ /محمد بن عبدالله بن غنام كلمة شكر فيها سجون منطقة الباحة وعلى رأسهم سعادة العقيد/ معيض بن احمد القحطاني على مايولونه من عناية بالنزلاء بمختلف الجنسيات بإقامة البرامج المناسبة والمفيدة لهم وتعاونهم مع الجهات الخيرية لإقامة تلك البرامج.

وألقى مدير السجون بمنطقة الباحة كلمة شكر فيها المكتب التعاوني بالباحة على مايقدمونه من برامج مفيدة ومتنوعة للنزلاء والمفرج عنهم والجاليات بجنسياتهم المختلفة وطالب بتكرار وتكثيف البرامج المتنوعة التي لها الأثر الواضح في نفوس النزلاء وفي نهاية البرنامج قام،سعادة العقيد/ معيض بن احمد القحطاني والشيخ محمد بن عبدلله بن غنام بتوزيع الكسوة على الوافدين ثم تم الهدايا التذكارية وتم توديع أعضاء المكتب التعاوني بالباحة بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب.

حضر اللقاء الشيخ علي بن محمد آل قعوي مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالباحة والواعظ الديني بسجون منطقة الباحة/ علي بن صالح الزهراني.

ومدير إدارة الوافدين بسجون منطقة الباحة/ المكلف سعادة النقيب/ سعد بن محمد الغامدي والشيخ حسن الفري عضو المكتب التعاوني بالباحة.