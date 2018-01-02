التعليق الأول لوزير خارجية البحرين على فوز عمان في خليجي 23

طلال الغامدي(صدى):

وجه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد تهنئة للمنتخب العماني بمناسبة فوزه على فريق بلاده في بطولة كأس الخليج بدورته الثالثة والعشرين خلال لقاء اليوم ، حيث تأهل العماني للنهائي .

وعلق وزير الخارجية البحريني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” مبروك للمنتخب العُماني الشقيق فوزه المستحق ، وهاردلك لمنتخب البحرين على جهدهم الكبير، وخيرها في غيرها إن شاء الله ” .

يذكر أن المنتخب العماني فاز في مباراة نصف نهائي كأس الخليج اليوم الثلاثاء بهدف نظيف دون رد من المنتخب البحريني .