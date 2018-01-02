التعليق الأول لوزير خارجية البحرين على فوز عمان في خليجي 23
وجه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد تهنئة للمنتخب العماني بمناسبة فوزه على فريق بلاده في بطولة كأس الخليج بدورته الثالثة والعشرين خلال لقاء اليوم ، حيث تأهل العماني للنهائي .
وعلق وزير الخارجية البحريني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” مبروك للمنتخب العُماني الشقيق فوزه المستحق ، وهاردلك لمنتخب البحرين على جهدهم الكبير، وخيرها في غيرها إن شاء الله ” .
يذكر أن المنتخب العماني فاز في مباراة نصف نهائي كأس الخليج اليوم الثلاثاء بهدف نظيف دون رد من المنتخب البحريني .
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